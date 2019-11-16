В Киеве произошел взрыв в общежитии, есть погибшие

16 ноября, 2019, 22:23

В результате взрыва гранаты в общежитии в Деснянском районе столицы погибли два человека

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Деснянском районе столицы в общежитии по улице Крала Маркса произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. По словам свидетеля, она вышла покурить и услышал "хлопок". Когда женщина заглянула в комнату, откуда услышала этот хлопок, то увидела, что двое мужчин лежат на полу после взрыва.

Один человек погиб на месте другой был в крайне тяжелом состоянии. Через некоторое время умер и второй человек, когда ему оказывали медицинскую помощь, прибывшие на место инцидента врачи. По предварительным данным взорвалась граната, поскольку в помещении нет газоснабжения.

На месте трагедии работают следователи, взрывотехники и кинологи.