"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Ньюкаслом" в чемпионате Англии

30 ноября, 2019, 17:19

В 14-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" без украинца Александра Зинченко не смог победить в гостях "Ньюкасл"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Автором первого гола стал нападающий "Манчестер Сити" Стерлинг, который отправил мяч в ворота соперника на 22-й минуте. Через 3 минуты защитник "Ньюкасла" Пьетро Виллемс сравнял счет.

В конце второго тайма "Сити" вывел вперед хавбек Кевин Де Брюйне. Ничью "Ньюкаслу" принес полузащитник Шелви на 88-й минуте.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы.

"Манчестер Сити" сыграл с "Ньюкаслом" 2:2, набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице второе место. "Ньюкасл" имеет 16 пунктов и идет 12-м.

Чемпионат Англии

14-й тур

30 ноября

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 2:2

Голы: Виллемс, 25 Шелви, 88 - Стерлинг, 22, где Брюйне, 82