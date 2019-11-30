"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Ньюкаслом" в чемпионате Англии
30 ноября, 2019, 17:19
В 14-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" без украинца Александра Зинченко не смог победить в гостях "Ньюкасл"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Автором первого гола стал нападающий "Манчестер Сити" Стерлинг, который отправил мяч в ворота соперника на 22-й минуте. Через 3 минуты защитник "Ньюкасла" Пьетро Виллемс сравнял счет.
В конце второго тайма "Сити" вывел вперед хавбек Кевин Де Брюйне. Ничью "Ньюкаслу" принес полузащитник Шелви на 88-й минуте.
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы.
"Манчестер Сити" сыграл с "Ньюкаслом" 2:2, набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице второе место. "Ньюкасл" имеет 16 пунктов и идет 12-м.
Чемпионат Англии
14-й тур
30 ноября
"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 2:2
Голы: Виллемс, 25 Шелви, 88 - Стерлинг, 22, где Брюйне, 82
- Напомним, 23 ноября в 13-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле одержал волевую победу над "Челси".
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