"Это не заменит переписи", - в Академии наук раскритиковали то, как Кабмин собирается посчитать население

30 ноября, 2019, 13:35

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что электронная перепись населения, предложенная правительством Алексея Гончарука, окажется неэффективной и неточной

Об этом она заявила в интервью газете Зеркало недели , передает Еспресо.TV .

Напомним, ранее министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что на переписи населения в 2020 году удастся сэкономить 2-3 млрд грн. В правительстве собираются провести электронную перепись населения.

По словам Либановой, увидев соответствующее заявление Дубилет, она была "близка к истерике".

Дубилет утверждал, что вместе со специалистами-математиками и социологами можно часть переписи проводить по следующему алгоритму: собрать анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположение.

"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы - и связь уже проблематично, даже в Боярке (пригород Киева - ред.). Поэтому я очень сомневаюсь, что таким образом можно охватить все население.

Но допустим даже, что произошло чудо, и нам это удалось. Возникает большой вопрос: а что, перепись - это только численность? Как минимум, это еще и половозрастной состав. Так мы его не получим. Попытки же наложить с помощью моделей информацию Госкомстата на вот это распределение численности - весьма сомнительны. Для текущего учета, для каких-то оценок межпереписного периода, может, это и будет полезно. Но это не заменит переписи ", - сказала она.

По ее словам, если перепись в Украине будет проведено таким образом, как предлагает министр Кабмина, то международное сообщество может не признать его.

"Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дубилета, все расписано по каждому министерства - данные переписи и для чего нужны", - пояснила она.

Напомним, единственная перепись населения независимой Украины состоялась в декабре 2001 года. Согласно его результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн человек. Новый перепись изначально планировали провести в 2012 году, но его переносили трижды: в 2013-й, 2016 и и 2020 год.