"Аталанта" без Малиновского проиграла "Ювентусу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Аталанта" имела шанс выйти вперед на 18-й минуте, однако Муса Барроу не реализовал пенальти. Автором первого гола стал защитник команды из Бергамо Робин Госенс, который забил на 56-й минуте.
В середине второго тайма счет сравнял форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин. На 82-й минуте аргентинец оформил дубль. В компенсированное арбитром время отличился нападающий туринцев Пауло Дибала.
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский пропускал матч из-за удаления в предыдущем туре.
"Ювентус" победил "Аталанту" 3: 1, набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Италии. "Аталанта" с 22 пунктами занимает шестую позицию.
Чемпионат Италии
13-й тур
23 ноября
"Аталанта" - "Ювентус" 1: 3
Голы: Госенс, 56 - Игуаин, 74, 82, Дибала, 90 + 2
На 18-й минуте Барроу ( "Аталанта") не реализовал пенальти.
- Напомним, 10 ноября "Аталанта" сыграла вничью с "Сампдорией", несмотря на удаление украинского футболиста Руслана Малиновского .
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