"Аталанта" без Малиновского проиграла "Ювентусу"

23 ноября, 2019, 18:20

В 13-м туре чемпионата Италии "Аталанта" без дисквалифицированного украинца Руслана Малиновского уступила дома "Ювентусу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Аталанта" имела шанс выйти вперед на 18-й минуте, однако Муса Барроу не реализовал пенальти. Автором первого гола стал защитник команды из Бергамо Робин Госенс, который забил на 56-й минуте.

В середине второго тайма счет сравнял форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин. На 82-й минуте аргентинец оформил дубль. В компенсированное арбитром время отличился нападающий туринцев Пауло Дибала.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский пропускал матч из-за удаления в предыдущем туре.

"Ювентус" победил "Аталанту" 3: 1, набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Италии. "Аталанта" с 22 пунктами занимает шестую позицию.

Чемпионат Италии

13-й тур

23 ноября

"Аталанта" - "Ювентус" 1: 3

Голы: Госенс, 56 - Игуаин, 74, 82, Дибала, 90 + 2

На 18-й минуте Барроу ( "Аталанта") не реализовал пенальти.