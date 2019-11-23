 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Аталанта" без Малиновского проиграла "Ювентусу"

"Аталанта" без Малиновского проиграла "Ювентусу"


фото: REUTERS
В 13-м туре чемпионата Италии "Аталанта" без дисквалифицированного украинца Руслана Малиновского уступила дома "Ювентусу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Аталанта" имела шанс выйти вперед на 18-й минуте, однако Муса Барроу не реализовал пенальти. Автором первого гола стал защитник команды из Бергамо Робин Госенс, который забил на 56-й минуте.

В середине второго тайма счет сравнял форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин. На 82-й минуте аргентинец оформил дубль. В компенсированное арбитром время отличился нападающий туринцев Пауло Дибала.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский пропускал матч из-за удаления в предыдущем туре.

"Ювентус" победил "Аталанту" 3: 1, набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Италии. "Аталанта" с 22 пунктами занимает шестую позицию.

Чемпионат Италии

13-й тур

23 ноября

"Аталанта" - "Ювентус" 1: 3

Голы: Госенс, 56 - Игуаин, 74, 82, Дибала, 90 + 2

На 18-й минуте Барроу ( "Аталанта") не реализовал пенальти.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2019 суббота

больше новостей

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать