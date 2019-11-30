Дипломат Елисеев назвал "громким шлепком от РФ '' закон о границе" ДНР "
30 ноября, 2019, 10:01
Принятием "закона о государственной границе" ДНР "Россия показала наличие собственного" сценария автономизации Донбасса "
Об этом в Тwitter заявил бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев, передает Эспрессо.TV .
"Громкую пощечину от РФ и ее марионеток накануне Нормандского саммита. Своим рекомендуемым решением о так называемой" государственной границе ДНР "Москва дает понять, что у нее свой сценарий автономизации Донбасса. Ждем решительное заявление Украины и международных партнеров", - написал Елисеев.
- Как сообщалось ранее, в неподконтрольной украинской власти части Донецкой области 29 ноября 2019 года "депутаты народного совета" ДНР "приняли" закон "" о государственной границе ДНР ".
- Границу определено по территории Донецкой области, которая была по состоянию на 2014 год .
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