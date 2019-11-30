Дипломат Елисеев назвал "громким шлепком от РФ '' закон о границе" ДНР "

30 ноября, 2019, 10:01

Принятием "закона о государственной границе" ДНР "Россия показала наличие собственного" сценария автономизации Донбасса "

Об этом в Тwitter заявил бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев, передает Эспрессо.TV .

"Громкую пощечину от РФ и ее марионеток накануне Нормандского саммита. Своим рекомендуемым решением о так называемой" государственной границе ДНР "Москва дает понять, что у нее свой сценарий автономизации Донбасса. Ждем решительное заявление Украины и международных партнеров", - написал Елисеев.