Бразилия обвинила Леонардо ди Каприо в уничтожении лесов

30 ноября, 2019, 11:19

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что известный американский актер Леонардо ди Каприо спонсирует организации, которые якобы организуют лесные пожары в Амазонии

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Еспресо.TV .

"Ди Каприо - крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии", - отметил Болсонару.

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Он отметил, что актер выделяет деньги неправительственным организациям, которые якобы занимаются умышленным поджогом лесов.

"Фотографируют, отправляют фото в НПО, и их распространяет, затем связывается с ди Каприо, он выплачивает $ 500 тыс. долларов этой НПО", - выразил свое недовольство президент.