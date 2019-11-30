Бразилия обвинила Леонардо ди Каприо в уничтожении лесов
30 ноября, 2019, 11:19
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что известный американский актер Леонардо ди Каприо спонсирует организации, которые якобы организуют лесные пожары в Амазонии
Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Еспресо.TV .
"Ди Каприо - крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии", - отметил Болсонару.
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Он отметил, что актер выделяет деньги неправительственным организациям, которые якобы занимаются умышленным поджогом лесов.
"Фотографируют, отправляют фото в НПО, и их распространяет, затем связывается с ди Каприо, он выплачивает $ 500 тыс. долларов этой НПО", - выразил свое недовольство президент.
- Напомним, Ди Каприо встретился со шведской екоактивисткою Гретой Тунберг и пообещал объединить с ней усилия в борьбе с изменениями климата.
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