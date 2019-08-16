Посмотреть и снова посмотреть. Что надо знать перед походом на нового Тарантино

16 августа, 2019, 21:28

В украинский прокат вышел девятый фильм Квентина Тарантино - "Однажды в Голливуде"

Сказать, что это событие - ничего не сказать. Один из самых выдающихся режиссеров современности снял свою выдающуюся работу. Такими заявлениями, по крайней мере, пестрели отзывы еще после показа ленты в Каннах.

Украинские соцсети уже переполнены дифирамбами, хотя, недовольные тоже есть, а как без них. Но я хочу сказать: "Однажды в Голливуде" - безусловный "маст си" для культурного человека, потому что это действительно явление, которое непременно останется в истории кино.

И одна из причин - это лента не простая, на нее нельзя вот так купить билет и прийти. Она как "Имя Розы" Умберто Эко - для неподготовленного читателя это довольно увлекательный детектив, но он просто не увидит огромного количества двойных или даже тройных смыслов, которые скрываются за якобы понятными сценами.

"Однажды в Голливуде" - это история, которая происходит в 60-х на фабрике грез. Опытный, но не слишком успешный актер Год Далтон (Леонардо Ди Каприо) пытается сняться в чем-то поприличнее, чем телевизионные шоу. Рядом с ним - его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт), которому работу вообще не предлагают, потому что есть несколько на это причин.

Интересные приключения, с традиционно для Тарантино крутыми диалогами, сыгранные одними из лучших актеров современности. В принципе, уже достаточно и этого, чтобы выйти из зала довольным. Но для тех, кто хочет почувствовать больше - вот несколько подсказок. Важно - не спойлеры.

История Шарон Тейт

Одна из героинь фильма, которая имеет прототип. (В этом фильме вообще много чего основывается на реальных людях и событиях). Так вот, Шарон Тейт - актриса и жена режиссера Романа Поланского. Невероятной красоты молодая женщина, которую сыграла такая же красавица Робби, умерла в возрасте 26 лет.

Ее убили члены секты Чарльза Мэнсона, нанеся 16 ножевых ранений в живот. Эта трагедия не просто заставила ужаснуться Голливуд и всю Америку, знаменитости тогда полностью переосмыслили свою жизнь и статус небожителей, особых людей, которым ничего не угрожает.

Чарльз Мэнсон

Один из самых известных маньяков в мире, умер два года назад в тюрьме. В конце 60-х ему удалось собрать целую "семью" поклонников, точнее преимущественно поклонниц, с которыми он жил на заброшенном ранчо близ Лос-Анджелеса. Очевидно, он обладал незаурядным ораторским даром и способностью убеждать, потому что его идеи были действительно бешеными.

Вроде того, что вскоре начнется война рас, потому что темнокожие нападут на белокожих и уничтожат их. Так же Мэнсон был обижен на Голливуд, потому что его карьера в этом месте не удавалась. Итак, он смог убедить своих последовательниц, что знаменитостей стоит "резать, как свиней". Хотя, впрочем, как показывает история, людей можно убедить в еще более диких мировоззрениях.

Роман Поланский

Режиссер, биографию которого непременно нужно прочитать перед просмотром. Хотя, в фильме у него просто микроскопическая появление. Он пережил не только ужасную смерть жены, но и детство в Краковском гетто. А еще он один из тех мужчин, которых обвиняют в сексуальных преступлениях. Одна из жертв - Саманта Геймер, которой в то время было 13 лет.

Она была фотомоделью, которую режиссер пригласил на виллу Джека Николсона, там напоил шампанским с наркотиками и изнасиловал. Впоследствии на такие же действия пожаловались другие девушки. Сейчас Поланского исключили из американской киноакадемии, а в США он не ездит, потому что его сразу арестуют. Сейчас режиссеру 85 лет. Все это важно знать, чтобы шире видеть то насилие, о котором говорит Тарантино в своем фильме.

Насилие

В общем, это одна из любимых тем Квентина Тарантино. Но в "Однажды в Голливуде" она показана совсем с другого ракурса, чем в предыдущих лентах. Напомню, режиссер долго работал с Харви Вайнштейном, из обвинений которого и началась грандиозная кампания против сексуального насилия в Голливуде. Парадоксально, но Вайнштейн продюсировал обе части "Убить Билла", которые лично я считаю едва ли не самым феминистическими лентами.

Собственно, как и работа Поланского "Ребенок Розмари", которая является экранизацией одноименной книги. Писательница Айра Левин под историю ужаса завуалировали социальную проблему о том, что женщина в 60-х не могла полностью контролировать свое тело. Главная героиня беременеет от дьявола, против собственной воли, а затем терпит вмешательства в свое состояние от соседей. Вообще, иногда создается впечатление, что режиссеры своих фильмов не смотрят.

Детали

Кроме этого - миллион деталей. К примеру, герой Ди Каприо ненавидит итальянские спагетти-вестерны и плачется, что должен в них сниматься, называя итальянцев "макаронниками". Впрочем, он сам наполовину итальянец, как и Тарантино. Более того - последний обожает спагетти-вестерны, которые невероятно повлияли на его авторский почерк.

Другая сцена - герой Ди Каприо видит, как мимо его дома проезжает Поланский с женой и очень радуется соседству с таким гигантом. И добавляет, что доволен, ведь дом его, а если ты в Голливуде жилье арендуешь, то ты здесь никто. Вместе с тем, режиссер, которым так увлекается наш герой, свою квартиру именно арендовал.

В фильме снялись дети некоторых актеров, которые были задействованы в других лентах Тарантино. К примеру, Брюса Уиллиса и Умы Турман. И перечень этих деталей просто бесконечен. Добавьте как минимум историю Голливуда, местные перипетии именно в 60-х и биографии кучи людей. Кажется, полностью понять Тарантино могут только его преданные фанаты, а то и вообще исключительно знакомые. Но, как я уже писала, незнание всех этих подтекстов совсем вам не помешает. Более того - такие фильмы можно смотреть хоть двадцать раз и каждый раз видеть что-то новое.