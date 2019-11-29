Витренко объяснил, почему "Нафтогаз" провел двусторонние переговоры с Россией

Витренко сказал о том, что эти двусторонние переговоры с Россией - это результат их предыдущих договоренностей, которые были на уровне Еврокомиссии.

"Они полностью информированы, и позиция украинской стороны, по крайней мере "Нафтогаза", публично была в том, что это первый пункт нашего ответа "Газпрому", что мы должны обсуждать все варианты в трехстороннем формате, просто есть круг технических вопросов, которые сама Еврокомиссия попросила, чтобы сами стороны попытались согласовать в двустороннем формате, а потом уже приходить на трехсторонний формат, когда будет понятно, какие вопросы мы не можем согласовать на уровне двустороннем", - исполнительный директор НАК "Нафтогаз".

Он отметил, что есть определенное непонимание, что такое позиция, и у кого, какая она может быть.

""Нафтогаз "- это компания, у нее есть контрактные отношения с "Газпромом ", есть новый обособленный оператор, который сейчас проходит сертификацию, какие предоставляет услуги по транзиту. У нас есть независимый регулятор, который устанавливает тарифы. Функция министерства - формирование политики, министерство не может вести переговоры, например от имени "Нафтогаза" или по поводу "Нафтогаза"", - сказал он.

Министерство энергетики не может за "Нафтогаз" согласовывать какие-либо коммерческие параметры.

"Они не могут отказаться от арбитража, не могут сказазать "Пусть они отдают долг так или не так". Это операционная деятельность "Нафтогаза", так же министр и кто угодно, премьер-министр, министр энергетики, президент, он не может сказать, у нас будут такие тарифы. Мы об этом договорились с россиянами. тарифы определяет независимый регулятор ", - сказал Витренко.