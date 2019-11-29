Лондонский мост перекрыли из-за выстрелов, есть пострадавшие
29 ноября, 2019, 16:44
Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция
Это произошло из-за драки на мосту, сообщает BBC.
Речь идет о группе мужчин, принимавших участие в драке. Выстрелы прозвучали, когда на место приехала полиция.
Столичная полиция подтвердила, что имеет дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям возле места происшествия выполнять указания офицеров на местах.
"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек", - рассказал корреспондент.
Сообщается о по меньшей мере одного пострадавшего.
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