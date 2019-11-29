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Espreso.tvОбществоЛондонский мост перекрыли из-за выстрелов, есть пострадавшие

Лондонский мост перекрыли из-за выстрелов, есть пострадавшие

Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция

Это произошло из-за драки на мосту, сообщает BBC.

Речь идет о группе мужчин, принимавших участие в драке. Выстрелы прозвучали, когда на место приехала полиция.

Столичная полиция подтвердила, что имеет дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям возле места происшествия выполнять указания офицеров на местах.

"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек", - рассказал корреспондент.

Сообщается о по меньшей мере одного пострадавшего.

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