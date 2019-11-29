Суд смягчил журналисту Муравицкому домашний арест
Об этом сообщает Укринформ.
Прокурор Вадим Левченко настаивал на изменении меры пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 570 000 гривен.
Зато адвокат Муравицкого Светлана Новицкая заявила ходатайство о неприменении ни меры пресечения к подсудимому.
Под круглосуточным домашним арестом Муравицкий находился с июня 2018 года. До этого он был под стражей. Домашний арест в ночное время будет проходить с 22.00 до 6.00. Мера пресечения будет действовать до 27 января 2020 года.
Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Журналист из 2014 активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ. По действующему законодательству Муравицкий грозит до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемый находился под стражей, а 27 июня 2018 суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.
Вместо трех адвокатов, представлявших интересы Муравицкого, у него сейчас одна защитница Светлана Новицкая.
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