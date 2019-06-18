Подозреваемому в госизмене журналисту продлили домашний арест на 60 суток

18 июня, 2019, 13:49

Суд отклонил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения на содержание под стражей для журналиста Василия Муравицкого и продлил на 60 суток круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает "Укринформ".

"Суд постановил продлить обвиняемому Муравицкому Василию Александровичу мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания ... Срок действия обязанностей в отношении обвиняемого определить продолжительностью 60 суток до 16 августа 2019 г. включительно", - говорится в тексте постановления суда.

Прокурор Вадим Левченко подал в суд ходатайство об изменении Муравицкому пресечения на содержание под стражей. По его словам, подсудимый нарушает условия домашнего ареста, вовремя не сообщая полицию об изменении места своего пребывания.

Защитница Светлана Новицкая отклонила ходатайство прокурора, назвав его необоснованным.

Зато сам Муравицкий уже второй раз подал ходатайство об изменении круглосуточного домашнего ареста на домашний арест в ночное время. Он апеллирует к тому, что имеет предложение трудоустройства интервьюером от социологической компании. Как добавила его защитница, подсудимому нужно заработать деньги на прохождение курса лечения, а также содержание семьи с двумя детьми, ведь сейчас его семья находится на содержании благотворительных организаций.

Впрочем, суд отклонил ходатайство обеих сторон.

На предыдущем заседании 10 июня суд отклонил ходатайство Муравицкого о ночном домашнем аресте и его защитницы о неприменении никакой меры пресечения.

Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Журналист с 2014 активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ. По действующему законодательству Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый находился под стражей, а 27 июня 2018 суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.

Вместо трех адвокатов, представлявших интересы Муравицкого, у него сейчас одна защитница Светлана Новицкая.