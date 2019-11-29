Стрельба на Лондонском мосту: 5 раненых, закрыли метро, магазины эвакуируют
29 ноября, 2019, 17:34
Вблизи Лондонского моста, где произошла стрельба, эвакуируют магазины, также закрыли станцию метро
Об этом сообщает BBC.
"Полицию вызвали в 13.58 в связи с ножевым нападением в зданиях вблизи Лондонского моста. На место прибыли и экстренные службы", - сообщили в полиции.
Инцидент произошел неподалеку от места теракта 2017 года.
"Полиция задержала одного человека", - добавили правоохранители.
По их словам, пять человек получили ранения.
Сообщается, что ближайшую к Лондонского моста станцию метро закрили. Дополнительные детали инцидента в полиции не предоставлены. Очевидцы сообщают о пяти или шести выстрелах, прозвучавших во время инцидента.
Также сообщается об эвакуации магазинов и офисов в районе инцидента.
Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция.
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