Стрельба на Лондонском мосту: 5 раненых, закрыли метро, магазины эвакуируют

29 ноября, 2019, 17:34

Вблизи Лондонского моста, где произошла стрельба, эвакуируют магазины, также закрыли станцию метро

Об этом сообщает BBC.

"Полицию вызвали в 13.58 в связи с ножевым нападением в зданиях вблизи Лондонского моста. На место прибыли и экстренные службы", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел неподалеку от места теракта 2017 года.

"Полиция задержала одного человека", - добавили правоохранители.

По их словам, пять человек получили ранения.

Сообщается, что ближайшую к Лондонского моста станцию метро закрили. Дополнительные детали инцидента в полиции не предоставлены. Очевидцы сообщают о пяти или шести выстрелах, прозвучавших во время инцидента.

Также сообщается об эвакуации магазинов и офисов в районе инцидента.

Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция.