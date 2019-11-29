"Нафтогаз" и "Газпром" обсуждают выплату россиянами $3 млрд

29 ноября, 2019, 20:08

"Нафтогаз" и "Газпром" обсуждают возможность выплаты россиянами $3 млрд по арбитражу в газовом эквиваленте

Об этом рассказал в эфире Радио НВ исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Данный факт признал министр энергетики РФ Александр Новак, который присутствовал на переговорах.

"За публичными заявлениями (стороны Газпрома - ред.) мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", - отметил Витренко.