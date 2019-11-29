"Нафтогаз" и "Газпром" обсуждают выплату россиянами $3 млрд
29 ноября, 2019, 20:08
"Нафтогаз" и "Газпром" обсуждают возможность выплаты россиянами $3 млрд по арбитражу в газовом эквиваленте
Об этом рассказал в эфире Радио НВ исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Данный факт признал министр энергетики РФ Александр Новак, который присутствовал на переговорах.
"За публичными заявлениями (стороны Газпрома - ред.) мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", - отметил Витренко.
- Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, почему были проведены двусторонние переговоры с "Газпромом".
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