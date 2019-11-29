Прокурор, которому публично угрожал Портнов, просит лишить его права на работу адвокатом

29 ноября, 2019, 20:49

Прокурор ГПУ Александр Божко, которому Андрей Портнов публично угрожал насилием, обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов с жалобой, в которой просит лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью

Об этом сообщает Радио Свобода.

Прокурор считает, что действия Портнова к нему были совершены "с целью препятствия выполнению служебных обязанностей" и является "реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом".

"В настоящее время установлены факты, свидетельствующие о совершении адвокатом Портновым А.В. дисциплинарных проступков, а именно: нарушение им присяги адвоката Украины, систематического и грубого нарушения им правил адвокатской этики, подрывает авторитет адвокатуры Украины, которые являются обоснованными основаниями для наложения на Портнова А.В. дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью ", - говорится в жалобе.

Божко приводит фрагменты сообщений от Андрея Портнова с угрозами. Также он отмечает, что адвокат в своем Telegram-канале публично подтвердил свое авторство.

"Мне как старшему прокурору группы прокуроров (...) с целью препятствия выполнению мной служебных обязанностей и в связи с выполнением этих служебных обязанностей 22.03.2019, 03.04.2019 и 22.10.2019 на мой мобильный телефон (. ..) в мобильном приложении What'sApp поступили угрозы насилием от Портнова А.В. ", - отмечает Божко.

Прокурор считает, что это является свидетельством вмешательства Портновым в его деятельность: "Указанное безусловно свидетельствует о вмешательстве Портновым А.В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом, что является недопустимым и противоправным в правовом государстве. К тому же, Портнов А.В. не только вмешался в мою служебную деятельность как прокурора, угрожал мне насилием, но и публично призывает совершать такие же незаконные действия большое количество других граждан Украины ".

Божко считает, что такие публичные высказывания адвоката Портнова свидетельствуют о нарушении им присяги адвоката и "негативно влияют на авторитет адвокатуры и адвокатской деятельности, поскольку порочат принципы верховенства права, соблюдения профессиональной этики адвоката и профессию адвокатуры, которая считается эталоном юриспруденции" - он просит комиссию адвокатов возбудить жалобу на основе изложенных им фактов и применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью.