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Espreso.tvОбществоПрокурор, которому публично угрожал Портнов, просит лишить его права на работу адвокатом

Прокурор, которому публично угрожал Портнов, просит лишить его права на работу адвокатом

Прокурор ГПУ Александр Божко, которому Андрей Портнов публично угрожал насилием, обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов с жалобой, в которой просит лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью

Об этом сообщает Радио Свобода.

Прокурор считает, что действия Портнова к нему были совершены "с целью препятствия выполнению служебных обязанностей" и является "реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом".

"В настоящее время установлены факты, свидетельствующие о совершении адвокатом Портновым А.В. дисциплинарных проступков, а именно: нарушение им присяги адвоката Украины, систематического и грубого нарушения им правил адвокатской этики, подрывает авторитет адвокатуры Украины, которые являются обоснованными основаниями для наложения на Портнова А.В. дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью ", - говорится в жалобе.

Божко приводит фрагменты сообщений от Андрея Портнова с угрозами. Также он отмечает, что адвокат в своем Telegram-канале публично подтвердил свое авторство.

"Мне как старшему прокурору группы прокуроров (...) с целью препятствия выполнению мной служебных обязанностей и в связи с выполнением этих служебных обязанностей 22.03.2019, 03.04.2019 и 22.10.2019 на мой мобильный телефон (. ..) в мобильном приложении What'sApp поступили угрозы насилием от Портнова А.В. ", - отмечает Божко.

Прокурор считает, что это является свидетельством вмешательства Портновым в его деятельность: "Указанное безусловно свидетельствует о вмешательстве Портновым А.В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом, что является недопустимым и противоправным в правовом государстве. К тому же, Портнов А.В. не только вмешался в мою служебную деятельность как прокурора, угрожал мне насилием, но и публично призывает совершать такие же незаконные действия большое количество других граждан Украины ".

Божко считает, что такие публичные высказывания адвоката Портнова свидетельствуют о нарушении им присяги адвоката и "негативно влияют на авторитет адвокатуры и адвокатской деятельности, поскольку порочат принципы верховенства права, соблюдения профессиональной этики адвоката и профессию адвокатуры, которая считается эталоном юриспруденции" - он просит комиссию адвокатов возбудить жалобу на основе изложенных им фактов и применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью.

  • Введенные Канадой после Революции Достоинства санкции против экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова могут быть сняты в ближайшее время, если Генпрокуратура Украины не сообщит правительству страны о наличии оснований для их продолжения.
 
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