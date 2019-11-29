Прокурор, которому публично угрожал Портнов, просит лишить его права на работу адвокатом
Об этом сообщает Радио Свобода.
Прокурор считает, что действия Портнова к нему были совершены "с целью препятствия выполнению служебных обязанностей" и является "реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом".
"В настоящее время установлены факты, свидетельствующие о совершении адвокатом Портновым А.В. дисциплинарных проступков, а именно: нарушение им присяги адвоката Украины, систематического и грубого нарушения им правил адвокатской этики, подрывает авторитет адвокатуры Украины, которые являются обоснованными основаниями для наложения на Портнова А.В. дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью ", - говорится в жалобе.
Божко приводит фрагменты сообщений от Андрея Портнова с угрозами. Также он отмечает, что адвокат в своем Telegram-канале публично подтвердил свое авторство.
"Мне как старшему прокурору группы прокуроров (...) с целью препятствия выполнению мной служебных обязанностей и в связи с выполнением этих служебных обязанностей 22.03.2019, 03.04.2019 и 22.10.2019 на мой мобильный телефон (. ..) в мобильном приложении What'sApp поступили угрозы насилием от Портнова А.В. ", - отмечает Божко.
Прокурор считает, что это является свидетельством вмешательства Портновым в его деятельность: "Указанное безусловно свидетельствует о вмешательстве Портновым А.В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом, что является недопустимым и противоправным в правовом государстве. К тому же, Портнов А.В. не только вмешался в мою служебную деятельность как прокурора, угрожал мне насилием, но и публично призывает совершать такие же незаконные действия большое количество других граждан Украины ".
Божко считает, что такие публичные высказывания адвоката Портнова свидетельствуют о нарушении им присяги адвоката и "негативно влияют на авторитет адвокатуры и адвокатской деятельности, поскольку порочат принципы верховенства права, соблюдения профессиональной этики адвоката и профессию адвокатуры, которая считается эталоном юриспруденции" - он просит комиссию адвокатов возбудить жалобу на основе изложенных им фактов и применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью.
- Введенные Канадой после Революции Достоинства санкции против экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова могут быть сняты в ближайшее время, если Генпрокуратура Украины не сообщит правительству страны о наличии оснований для их продолжения.
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