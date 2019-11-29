Премьер Ирака уходит в отставку на фоне протестов

29 ноября, 2019, 16:09

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди опубликовал заявление в пятницу днем, в котором заявил, что вскоре подаст свою отставку в парламент

Об этом сообщает Rudaw .

Такое заявление он сделал на фоне общенациональных протестов, в результате которых погибли по меньшей мере 320 человек и еще 15 тыс. получили ранения. По меньшей мере 40 человек погибли за последнюю ночь.

"Как ответ на призыв аятоллы Али аль-Систани, чтобы как можно скорее способствовать и ускорить его выполнение, я пришлю официальное письмо с запросом об отставке в почетный парламент", - заявил премьер-министр.

Систани, самый высокий шиитский духовник Ирака, ранее призвал парламент отозвать правительство. Сейчас неизвестно, примет ли парламент отставку премьер-министра.

Напомним, количество погибших в протестах в Ираке превысило 400 человек.