 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПремьер Ирака уходит в отставку на фоне протестов

Премьер Ирака уходит в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди опубликовал заявление в пятницу днем, в котором заявил, что вскоре подаст свою отставку в парламент

Об этом сообщает Rudaw .

Такое заявление он сделал на фоне общенациональных протестов, в результате которых погибли по меньшей мере 320 человек и еще 15 тыс. получили ранения. По меньшей мере 40 человек погибли за последнюю ночь.

"Как ответ на призыв аятоллы Али аль-Систани, чтобы как можно скорее способствовать и ускорить его выполнение, я пришлю официальное письмо с запросом об отставке в почетный парламент", - заявил премьер-министр.

Систани, самый высокий шиитский духовник Ирака, ранее призвал парламент отозвать правительство. Сейчас неизвестно, примет ли парламент отставку премьер-министра.

Напомним, количество погибших в протестах в Ираке превысило 400 человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

29 ноября, 2019 пятница

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать