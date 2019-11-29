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Espreso.tvОбществоНадо уменьшить производство украинских фильмов до 25-30 в год, - Бородянский

Надо уменьшить производство украинских фильмов до 25-30 в год, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выразил мнение о том, что в Украине нужно уменьшить производство прокатных фильмов

Об этом сообщает Укринформ .

"Я считаю, что надо уменьшить количество прокатных фильмов до 25-30 в год. Это максимум. Но это должны быть фильмы другого качества, другой возможности с точки зрения телевизионной и кинотеатральной аудитории ", - подчеркнул Бородянский.

Он добавил, что наша способность производить фильмы на массовую аудиторию, ограничена.

"Мы видели, что у нас 17 фильмов за 5 лет собрали 80% аудитории. Мы должны двигаться шаг за шагом: сделаем 20 качественно, потом 25 ... ", - сказал министр.

Бородянский отметил, что государство заинтересовано в том, чтобы украинское кино и сериалы появлялись в информпространстве

"И первостепенная задача государственной политики в сфере кинематографии - это создание украинских нарративов и донесение их до зрителей. То есть мы должны создавать кино с украинскими смыслами - кино и сериалы, потому что в мире развивается сериальное производство. И наверняка все видели сериал "Чернобыль", который прошел с выдающимися показателями в Украине и мире ", - сказал он.

Также, подчеркнул министр, государство заинтересовано в том, чтобы развивался коммерческий рынок кино.

"Что касается фестивальных фильмов и артхаусных, конечно, государство заинтересовано, чтобы Украина была представлена в мире, чтобы наши фильмы получали награды на фестивалях класса "А", чтобы получали хорошую прессу. Потому что это также влияет на отношение к Украине, на понимание, что происходит в Украине. Это то, что называется культурной дипломатией. И у нас есть конкретные цели по культурной дипломатии. И в рамках определения критериев и нашего видения, как должен это происходить, все эти элементы будут зашиті ", - отметил Бородянский.

 
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