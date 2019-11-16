Гиркин боится, что Россия выдаст его Нидерландам
Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение Гиркиан в соцсетях.
Гиркин допускает, что российские власти могут выдать его Нидерландам в рамках расследования по сбивание "Боинга-777" Малазийских авиалиний MH17 в июле 2014 года. Об этом он заявил после обнародования нового разговора боевиков по делу MH17.
Гиркин признал, что объединенная следственная группа обнародовала его разговор от 13 июля 2014 года с тогдашним так называемым "премьер-министром" так называемой "ДНР" Александром Бородаем.
Гиркин предположил, что российские власти могут выдать его следователем в Нидерландах.
"Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих "служителей закона", ничего нельзя исключать, а измены в Кремле - тем более, их судилище в моих глазах будет всего лишь судилищем врага, но от этого не менее коварного, который торжествует ", - написал Гиркин.
- Напомним, 14 ноября объединенная следственная группа обнародовала новую запись разговора в начале июля 2014 года у которой фигурировал Гиркин.
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