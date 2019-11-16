Гиркин боится, что Россия выдаст его Нидерландам

16 ноября, 2019, 17:07

Бывший руководитель боевиков так называемой "ДНР" Игорь Гиркин предположил, что Россия может выдать его Нидерландам

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение Гиркиан в соцсетях.

Гиркин допускает, что российские власти могут выдать его Нидерландам в рамках расследования по сбивание "Боинга-777" Малазийских авиалиний MH17 в июле 2014 года. Об этом он заявил после обнародования нового разговора боевиков по делу MH17.

Гиркин признал, что объединенная следственная группа обнародовала его разговор от 13 июля 2014 года с тогдашним так называемым "премьер-министром" так называемой "ДНР" Александром Бородаем.

Гиркин предположил, что российские власти могут выдать его следователем в Нидерландах.

"Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих "служителей закона", ничего нельзя исключать, а измены в Кремле - тем более, их судилище в моих глазах будет всего лишь судилищем врага, но от этого не менее коварного, который торжествует ", - написал Гиркин.