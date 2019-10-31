КНДР выпустила две ракеты в Японское море
31 октября, 2019, 15:28
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Власти Северной Кореи выпустили два неидентифицированных объекта в Японское море
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
"В четверг Северная Корея выпустила два неидентифицированных объекта в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.
По данным южнокорейских военных, ракеты были выпущены с Южной провинции Пхёнан, что в КНДР.
Пока неизвестно ни тип ракет, ни их дальность полета.
- Как сообщалось, в начале октября власти Северной Кореи отчиталась об успешном запуске с подводной лодки новой баллистической ракеты Pukguksong-3.
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