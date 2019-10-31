КНДР выпустила две ракеты в Японское море

31 октября, 2019, 15:28

Власти Северной Кореи выпустили два неидентифицированных объекта в Японское море

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

"В четверг Северная Корея выпустила два неидентифицированных объекта в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.

По данным южнокорейских военных, ракеты были выпущены с Южной провинции Пхёнан, что в КНДР.

Пока неизвестно ни тип ракет, ни их дальность полета.