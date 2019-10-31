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Espreso.tvМирКНДР выпустила две ракеты в Японское море

КНДР выпустила две ракеты в Японское море


фото: reuters
Власти Северной Кореи выпустили два неидентифицированных объекта в Японское море

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
"В четверг Северная Корея выпустила два неидентифицированных объекта в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.

По данным южнокорейских военных, ракеты были выпущены с Южной провинции Пхёнан, что в КНДР.

Пока неизвестно ни тип ракет, ни их дальность полета.

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