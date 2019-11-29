Глава ОБСЕ посетил Станицу Луганской
Об этом сообщает штаб ООС.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины проведено техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги. КПВВ посетила делегация Словацкой республики во главе с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики господином Мирославом Лайчаком. Они получили актуальную информацию о ситуации безопасности и последствий действий российских оккупационных войск.
На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима ТИШИНА.
На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины разобраны 2 вспомогательных сооружения, обследовано 0,03 гектара территории и изъяты 27 взрывоопасных предметов.
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В Станице Луганской установили государственные флаги на столбах в направлении КПВВ.
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