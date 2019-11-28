В Станице Луганской установили государственные флаги на столбах в направлении КПВВ

28 ноября, 2019, 18:15

В штабе Объединенных сил сообщили о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины провела техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста. Состоялась установка трех Государственных флагов на втором, четвертом и пятом столбах от восстановленного моста в направлении КПВВ "Станица Луганская".

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима ТИШИНА.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины проведен демонтаж 3 блиндажей и изъяты 57 взрывоопасных предметов.