Церковь поддерживает прививки сертифицированными вакцинами, - ПЦУ
Об этом сообщает пресс служба ПЦУ в Facebook.
"Мы должны помнить, что вакцинироваться можно только сертифицированными препаратами. Каждый пациент имеет право проверить срок годности и качество вакцины перед прививкой и получить от врача соответствующие инструкции и предостережения. Инструкции к вакцинам на украинском языке должны быть в каждом кабинете прививок, а ответственность за это несут руководители медицинских учреждений", - говорится в сообщении ПЦУ.
В церкви сообщили, что каким бы сложным и глобально развитым ни казался мир, он может быть и чрезвычайно уязвимым: "Яркий пример - эпидемии инфекционных болезней, которые начинаются с микроскопического, невидимого для глаза человека возбудителя, но способны привести к катастрофическим последствиям".
Отмечается, что прививание населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Более 200 лет научных исследований позволяют уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней.
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