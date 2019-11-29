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Espreso.tvОбществоБородянский анонсировал сотрудничество с Минобразования для защиты украинцев от фейков

Бородянский анонсировал сотрудничество с Минобразования для защиты украинцев от фейков

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о необходимости защищать граждан от попыток манипулирования общественным мнением
Об этом Бородянский написал на своей странице в Facebook.
 
"Умеют ли украинцы отличать фейковую информацию от правдивой? К сожалению, только 11% из тех, кто осведомлен о таком термине, и 8% от общего количества людей могут это сделать. Еще часть вообще не считает проблемой то, что они не могут определить ложную информацию. Лично я считаю это не просто проблемой, а угрозой существования государства", - написал Бородянский.
 
Сообщается, что МКМС будет совместно работать с Министерством образования для того, чтобы медиаграмотность была на уровне ВНО.
 
«И полностью согласен с министром обороны, который сказал, что медиаграмотность и вообще умение отличить дезинформацию является обязательным навыком современного гражданина. Этому надо учить со школы, это основа. Поэтому, как я уже отмечал, мы будем вместе работать с коллегами из МОН, чтобы медиаграмотность была на уровне ВНО », - добавил минстром.
 
По его словам, нужно защищать украинских граждан от попыток манипулирования общественным мнением и строить новые правовые модели.
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