Байдена приняли в Burisma из-за отца, но он не пользовался этим, - Квасьневский

29 ноября, 2019, 12:12

Бывший президент Польши и член наблюдательного совета компании Burisma Александр Квасьневский заявил, что Хантера Байдена взяли на работу из-за его отца

Об этом сообщает Associated Press.

В то же время, Квасьневский отметил, что Хантер Байден активно работал и не использовал имя своего отца.

"Я понимаю, что меня просят присоединиться к определенному проекту не просто потому, что я такой хороший, а потому, что я Квасьневский и является бывшим президентом Польши. И все это взаимосвязано. Если у тебя нет имени - ты никто. Быть Байденом - неплохо. Это хорошее имя ", - заявил Квасьневский.

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