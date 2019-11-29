Байдена приняли в Burisma из-за отца, но он не пользовался этим, - Квасьневский
29 ноября, 2019, 12:12
Бывший президент Польши и член наблюдательного совета компании Burisma Александр Квасьневский заявил, что Хантера Байдена взяли на работу из-за его отца
Об этом сообщает Associated Press.
В то же время, Квасьневский отметил, что Хантер Байден активно работал и не использовал имя своего отца.
"Я понимаю, что меня просят присоединиться к определенному проекту не просто потому, что я такой хороший, а потому, что я Квасьневский и является бывшим президентом Польши. И все это взаимосвязано. Если у тебя нет имени - ты никто. Быть Байденом - неплохо. Это хорошее имя ", - заявил Квасьневский.
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