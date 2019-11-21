Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
21 ноября, 2019, 10:23
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин не хотят его победы на президентских выборах
По словам Байдена, к такому выводу он пришел после слушаний по делу об импичменте Трампа, сообщает NBC News.
"Во-первых, я выяснил, что Дональд Трамп не хочет моего выдвижения (на президентские выборы, - ред.). Это достаточно ясно. Во-вторых, я обнаружил, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом", - отметил он.
Байден подчеркнул, что избиратели-демократы должны выбрать такого кандидата, который сможет победить Трампа на выборах и обеспечить демократическое большинство в Сенате и Палате представителей.
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