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Espreso.tvМирИстек срок подачи апелляции на решение Дании по "Северному потоку-2"

Истек срок подачи апелляции на решение Дании по "Северному потоку-2"


фото: bloomberg
Срок подачи апелляции на решение Датского энергетического агентства по газопроводу "Северный поток-2" закончился 27 ноября

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы Датской Апелляционной комиссии.

"Апелляционный совет по вопросам энергетики, как правило, принимает обращения в последние дни отведенного для апелляций срока, - отметила представитель пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Йоргенсен - сегодня, 27 ноября в 3:00 дня (16:00 по Киеву) срок подачи заявлений в этом деле заканчивается".

Она пояснила, что жалоба обычно не останавливает решения по делу. "В целом, апелляция не должна приостанавливать действия", - сказала Йоргенсен. Представитель ведомства также добавила, что в среднем апелляционный совет принимает решение в течение 17 месяцев - это средний показатель на октябрь 2019 года.

21 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Министерство, возможно, обжалует решение Дании позволить прокладки "Северного потока-2" в своих водах.

Напомним, Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку "Северного потока-2".

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