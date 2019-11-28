Иракские протестующие подожгли консульство Ирана
Как сообщает Reuters, сотрудники консульства были эвакуированы за несколько минут до того, как начался пожар.
Arab News сообщает, что протестующие подожгли забор, окружающий иранское консульство.
فيديو جديد لحرق القنصلية الإيرانية في # النجف # العراق pic.twitter.com/IHAR3ZKzbK- العربية (@AlArabiya) November 27, 2019
По данным AP , полицейские открыли огонь, чтобы помешать протестующим войти на территорию консульства. В результате погиб один человек, еще 35 получили ранения.
Демонстранты также сняли флаг Ирана со здания и заменили его на иракский.
В связи с беспорядками в городе ввели комендантский час.
محتجون يرفعون علم # العراق وهم يشاهدون النار وهي تأتي على القنصلية الإيرانية في النجف pic.twitter.com/6hrYYj7PDU- العربية (@AlArabiya) November 27, 2019
فيديو جديد لحرق القنصلية الإيرانية في # النجف # العراق pic.twitter.com/IHAR3ZKzbK- العربية (@AlArabiya) November 27, 2019
Массовые протесты в Ираке начались в начале октября 2019 г. из-за коррупции, безработицы и падения уровня жизни. Тысячи мирных жителей требуют отставки правительства и политической элиты.
По данным полиции и медиков, силовики убили более 300 человек в попытках разогнать протестующих.
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