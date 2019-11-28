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Espreso.tvМирИракские протестующие подожгли консульство Ирана

Иракские протестующие подожгли консульство Ирана

В среду, 27 ноября, в Ираке протестующие подожгли консульство Ирана в священном городе Наджаф на юге страны

Как сообщает Reuters, сотрудники консульства были эвакуированы за несколько минут до того, как начался пожар.

Arab News сообщает, что протестующие подожгли забор, окружающий иранское консульство.


По данным AP , полицейские открыли огонь, чтобы помешать протестующим войти на территорию консульства. В результате погиб один человек, еще 35 получили ранения.

Демонстранты также сняли флаг Ирана со здания и заменили его на иракский.

В связи с беспорядками в городе ввели комендантский час.


Массовые протесты в Ираке начались в начале октября 2019 г. из-за коррупции, безработицы и падения уровня жизни. Тысячи мирных жителей требуют отставки правительства и политической элиты.

По данным полиции и медиков, силовики убили более 300 человек в попытках разогнать протестующих.

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