С начала протестов в Ираке погибли более 300 демонстрантов, 15 тысяч ранены

11 ноября, 2019, 13:01

Начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант

Об этом сообщает Анадолу .

По данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения.

Протесты охватили Басру, Эд-Диванию, Кербелу, Васит и Киркук.

Правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийству демонстрантов.

Правозащитники считают, что власти Ирака должны привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастных к гибели участников антиправительственных акций.

На фоне протестов президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.