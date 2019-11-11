С начала протестов в Ираке погибли более 300 демонстрантов, 15 тысяч ранены
11 ноября, 2019, 13:01
Начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант
Об этом сообщает Анадолу .
По данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения.
Протесты охватили Басру, Эд-Диванию, Кербелу, Васит и Киркук.
Правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийству демонстрантов.
Правозащитники считают, что власти Ирака должны привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастных к гибели участников антиправительственных акций.
На фоне протестов президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.
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