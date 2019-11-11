 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирС начала протестов в Ираке погибли более 300 демонстрантов, 15 тысяч ранены

С начала протестов в Ираке погибли более 300 демонстрантов, 15 тысяч ранены


фото: reuters
Начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант

Об этом сообщает Анадолу .

По данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения.

Протесты охватили Басру, Эд-Диванию, Кербелу, Васит и Киркук.

Правозащитная организация Amnesty International призвала   официальный Багдад положить конец убийству демонстрантов.

Правозащитники считают, что власти Ирака должны привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастных к гибели участников антиправительственных акций.

На фоне протестов президент страны Бархам Салих пообещал провести досрочные парламентские выборы, а также заявил, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди согласился уйти в отставку, если ему будет найдена замена.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать