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Espreso.tvМирВ Ираке убили 16 протестующих после поджога иранского консульства

В Ираке убили 16 протестующих после поджога иранского консульства


фото: reuters
Медицинские источники сообщили, что иракские силы безопасности застрелили 16 протестующих в южном городе Насирия, а также власти ввели комендантский час в Наджафе после того, как демонстранты сожгли там иранское консульство

Об этом сообщает Reuters .

Власти создали совместные военно-гражданские "кризисные ячейки", чтобы попытаться остановить беспорядки, и командующий военизированными формированиями пообещал применить силу, чтобы остановить любое нападение на мусульманских религиозных авторитетов шиитов.

Отмечается, что поджог консульства в Наджафе, южном священном городе, усилил насилия в Ираке после нескольких недель массовых демонстраций, направленных на свержение правительства, которое считается коррумпированным и поддержанным Тегераном.

Напомним, ночью в Наджафе сожгли консульство Ирана. Сотрудники успели убежать из здания буквально перед тем, как протестующие туда ворвались.

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