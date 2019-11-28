В ВР рассказали, как будет работать рынок земли без референдума

28 ноября, 2019, 17:24

Согласно закону об обороте земли, если парламент не поддержит проведение референдума, иностранцы не смогут купить землю

Об этом рассказал председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина .

По его словам, непринятие решения о референдуме может иметь одно следствие.

"Смотрите, если не будет референдума по какой-либо причине, не будет закона или никто не выступит с инициативой о проведении референдума, или будет референдум с негативными последствиями для иностранцев по любой причине - это повлечет одно следствие: предприниматели, которые основаны иностранцами, не смогут покупать землю", - заявил Сольский.

По его словам, в одной из поправок ко второму чтению четко пропишут референдум, как условие продажи земли иностранцам.

"Будет написано: кто может с такой-то даты. Например, это украинцы, украинские предприятия, государство, местные громады. Будет написано: "может, при условии проведения референдума". Будет определено, что это возможно только при условии утверждения на референдуме. Это означает, что должно быть принято соответствующее законодательство. В определенный момент, когда через полгода или год-два такое решение по референдуму будет принято субъектом законодательной инициативы, тогда будут внесены эти изменения в закон об обороте земли. Не будет принят, значит не будут внесены эти изменения", - добавил он.