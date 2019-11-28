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Espreso.tvОбществоВ ВР рассказали, как будет работать рынок земли без референдума

В ВР рассказали, как будет работать рынок земли без референдума

Согласно закону об обороте земли, если парламент не поддержит проведение референдума, иностранцы не смогут купить землю

Об этом рассказал председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина .

По его словам, непринятие решения о референдуме может иметь одно следствие.

"Смотрите, если не будет референдума по какой-либо причине, не будет закона или никто не выступит с инициативой о проведении референдума, или будет референдум с негативными последствиями для иностранцев по любой причине - это повлечет одно следствие: предприниматели, которые основаны иностранцами, не смогут покупать землю", - заявил Сольский.

По его словам, в одной из поправок ко второму чтению четко пропишут референдум, как условие продажи земли иностранцам.

"Будет написано: кто может с такой-то даты. Например, это украинцы, украинские предприятия, государство, местные громады. Будет написано: "может, при условии проведения референдума". Будет определено, что это возможно только при условии утверждения на референдуме. Это означает, что должно быть принято соответствующее законодательство. В определенный момент, когда через полгода или год-два такое решение по референдуму будет принято субъектом законодательной инициативы, тогда будут внесены эти изменения в закон об обороте земли. Не будет принят, значит не будут внесены эти изменения", - добавил он.

  • Законопроект об обороте земли получил более две тысячи поправок - срок для их представления завершился.
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