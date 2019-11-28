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Espreso.tvСпортВ Viber появились стикеры с изображением футболистов "Шахтера"

В Viber появились стикеры с изображением футболистов "Шахтера"


фото: twitter
Донецкий "Шахтер" стал первым футбольным клубом в Украине, которому посвятили стикеры в мессенджере Viber

Об этом "Шахтер" сообщает в twitter.

"Шахтер" и популярный в Украине мессенджер Viber подписали партнерское соглашение на один год. Донецкий клуб - первый футбольный клуб в Украине, который стал официальным партнером Viber.

В рамках сотрудничества у клуба появилось сообщество в Viber и собственный стикерпак с изображением игроков основы, множества знаковых событий из жизни и истории команды, а также легендарных фраз, популярных среди болельщиков "горняков".

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