В Viber появились стикеры с изображением футболистов "Шахтера"
Об этом "Шахтер" сообщает в twitter.
"Шахтер" и популярный в Украине мессенджер Viber подписали партнерское соглашение на один год. Донецкий клуб - первый футбольный клуб в Украине, который стал официальным партнером Viber.
В рамках сотрудничества у клуба появилось сообщество в Viber и собственный стикерпак с изображением игроков основы, множества знаковых событий из жизни и истории команды, а также легендарных фраз, популярных среди болельщиков "горняков".
«Шахтер» представляет собственный стикерпак в Viber!- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 28 ноября 2019
Общайтесь с друзьями, Используя стикеры с изображением игроков «Шахтера» и знаковых цитат и событий из истории команды!
Скачать стикерпак: https://t.co/NFtAmKftTG . pic.twitter.com/lRBdefWVkW
- 26 ноября в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Англии, в матче с "Манчестер Сити" , счет 1:1.
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