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Espreso.tvОбщество"На своей должности я мешала и осуществляла сопротивление": уволенная из Мининфраструктуры за секс-скандал Клитина обвинила главу УЗ в лоббизме

"На своей должности я мешала и осуществляла сопротивление": уволенная из Мининфраструктуры за секс-скандал Клитина обвинила главу УЗ в лоббизме

Уволенная после переписки с пранкером заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина требует лишить должностей госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака и главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Александра Клитина отметила, что отменила брифинг после своего увольнения, так как "очень заболела". Также экс-чиновница объяснила. что причиной своего увольнения считает неповиновение.

"Да, на своей должности я мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам - таким как закрытие малодеятельных станций, мешала сдать тайком в аренду железнодорожный вокзал "Киев Пассажирский" вместо концессии, критиковала IPO УЗ - ну сами подумайте, адекватный инвестор будет покупать акции компании перед реструктуризацией? Это просто попытка УЗ в будущем остаться квазимонополией под названием "холдинг" после реформы и дискриминировать частных операторов", - написала она.

Бывшая заместитель министра раскритиковала работу государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака и главы правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова и считает, что теперь они должны уйти со своих должностей.

"Ну даже если предположить - Министр меня освободил, потому что Джокер написал, что я хочу на его место? Если Министр считает эту переписку правдой, то почему Галущак и Кравцов еще не уволены? Потому что, как сказал министр Галущак, "хороший апаратчик"? - добавила Клитина. - Со своей стороны я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или министру не хватит здесь смелости?".

Клитина обвинила министра инфраструктуры и Кравцова лоббировании китайских компаний во время тендеров на закупку локомотивов: "Тендер на локомотивы тоже очень меня беспокоит - я не понимаю почему Министр и менеджмент УЗ ведут переговоры только с китайскими производителями, а например, компания Alstom месяцами умоляет о встрече с Министром . Еще Кравцов нагло заявляет, что - выигрывают китайцы, потому что цена у них ниже. "

  • Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий инициировал увольнение своего заместителя Александры Клитиной.
  • Глава министерства обратился в правоохранительные органы проверить изложенную информацию в одном из Telegram-каналов о возможной коррупции в "Укрзализныце", о деятельности проектных офиса "Спильно" и других.
  • На опубликованной записи якобы разговора в одном из ресторанов Кривого Рога между народными депутатами от правящей партии "Слуга народа" и руководителем полиции Днепропетровской области была озвучена информация о том, что Александра Клитина попала на свою должность "через постель", а не благодаря профессионализму. Впоследствии чиновница опровергла эту информацию и заявила, что "обожает свою семью".
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