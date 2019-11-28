Суд освободил из-под стражи командира Беркута, осужденного по делам Майдана
Об этом сообщает Адвокатская совещательный группа в Facebook.
Виктор Шаповалов, обвиняемый в превышении власти и служебных полномочий, 18 февраля 2014 года во время противостояний в центре города, что привело к тяжелым последствиям.
"Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношения браслета. На основании того, что согласно ч.5 ст 72 УК (т.н." Закон Савченко ") обвиняемый провел под стражей "9 лет" - зачисление "день за два", согласно вышеприведенной норме) - из 10 лет, то есть максимально возможного срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов"- объясняется в сообщении.
Адвокаты подчеркивают, что суд не сообщал ни пострадавшим, ни их представителям о представленной защитой Шаповалова апелляционной жалобе на последнее продление содержания под стражей и дату ее рассмотрения в апелляции.
Также в Адвокатской совещательной группе уточнили, что по делу Шаповалова 108 потерпевших и их допросы ведутся до сих пор.
Заседание в Подольском райсуде часто срываются из-за неявки защитников Шаповалова, которых у него трое. Следующее заседание пройдет 19 декабря в 12:00.
- Напомним, 28 ноября Апелляционный суд города Киева не изменил меру пресечения генерал-майору Марченко по делу бронежилетов.
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