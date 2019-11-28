Суд освободил из-под стражи командира Беркута, осужденного по делам Майдана

28 ноября, 2019, 16:12

27 ноября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого за события 18 февраля на Майдане

Об этом сообщает Адвокатская совещательный группа в Facebook.



Виктор Шаповалов, обвиняемый в превышении власти и служебных полномочий, 18 февраля 2014 года во время противостояний в центре города, что привело к тяжелым последствиям.



"Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношения браслета. На основании того, что согласно ч.5 ст 72 УК (т.н." Закон Савченко ") обвиняемый провел под стражей "9 лет" - зачисление "день за два", согласно вышеприведенной норме) - из 10 лет, то есть максимально возможного срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов"- объясняется в сообщении.



Адвокаты подчеркивают, что суд не сообщал ни пострадавшим, ни их представителям о представленной защитой Шаповалова апелляционной жалобе на последнее продление содержания под стражей и дату ее рассмотрения в апелляции.



Также в Адвокатской совещательной группе уточнили, что по делу Шаповалова 108 потерпевших и их допросы ведутся до сих пор.



Заседание в Подольском райсуде часто срываются из-за неявки защитников Шаповалова, которых у него трое. Следующее заседание пройдет 19 декабря в 12:00.