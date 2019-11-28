Суд оставил под стражей ветерана АТО Грищенко с позывным "Пума"

28 ноября, 2019, 18:50

Суд не удовлетворил апелляцию защиты и оставил под стражей ветерана Инну Грищенко с позывным "Пума"

Об этом сообщает hromadske.

Ранее рассмотрение апелляционной жалобы защиты Грищенко с позывным "Пума" переносили трижды.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники написало о вероятной причастности ветеранов войны на Донбассе Инны и Владислава Грищенко к убийству журналиста Павла Шеремета.

На вопрос о том, кто впервые сказал Инне Грищенко о ее возможной причастности к делу Шеремета, она ответила: "Опер, который был старшим во время обыска у меня в квартире. 5 числа этого месяца. О муже они ничего не говорили".