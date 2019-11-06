Позывной "Пума": в Киеве арестовали женщину-ветерана АТО

6 ноября, 2019, 17:59

6 ноября Печерский суд Киева арестовал ветерана АТО Инну Грищенко на 60 суток

О задержании Инны Грищенко сообщил ветеран войны на Донбассе Станислав Краснов, передает УНИАН.

"Арестована Пума - Инна Грищенко. Ничего не понятно что и за что. Совсем недавно в Одессе арестовали Влада Грищенко, ее мужа, которого хотят перевезти из Франковска в Киев. Завтра Печерский суд будет избирать меру пресечения. Время судебного заседания сообщу позже", - написал Краснов.

Затем основатель Pizza Veterano Леонид Остальцов сообщил об обысках в киевской пиццерии, где работала Инна Грищенко, а также у его помощника Дмитрия Терещенко.

Терещенко якобы обвиняют в причастности к покушению на бизнесмена в Косове (Ивано-Франковская область) в 2018 году, за которое в сентябре 2019 года задержали киборга Владислава Грищенко, с позывным "Буча". Владислав является мужем Инны, которая три года назад работала в одном из заведений Veterano Group. Тогда его жена проходила по делу как свидетель, а теперь - как подозреваемая.