Позывной "Пума": в Киеве арестовали женщину-ветерана АТО
О задержании Инны Грищенко сообщил ветеран войны на Донбассе Станислав Краснов, передает УНИАН.
"Арестована Пума - Инна Грищенко. Ничего не понятно что и за что. Совсем недавно в Одессе арестовали Влада Грищенко, ее мужа, которого хотят перевезти из Франковска в Киев. Завтра Печерский суд будет избирать меру пресечения. Время судебного заседания сообщу позже", - написал Краснов.
Затем основатель Pizza Veterano Леонид Остальцов сообщил об обысках в киевской пиццерии, где работала Инна Грищенко, а также у его помощника Дмитрия Терещенко.
Терещенко якобы обвиняют в причастности к покушению на бизнесмена в Косове (Ивано-Франковская область) в 2018 году, за которое в сентябре 2019 года задержали киборга Владислава Грищенко, с позывным "Буча". Владислав является мужем Инны, которая три года назад работала в одном из заведений Veterano Group. Тогда его жена проходила по делу как свидетель, а теперь - как подозреваемая.
- Основатель Veterano Group Леонид Остальцев заявил о том, что в пиццерии Veterano Pizza на Софиевской, 8 в центре Киева произошел обыск.
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