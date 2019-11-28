"Мальме" - "Динамо": стартовые составы команд
28 ноября, 2019, 20:49
Шведский "Мальме" и киевское "Динамо" назвали стартовые составы на матч 5-го тура Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мальме": Далин - Эрик Ларссон, Лассе Нильсен, Расмус Бенгтссон, Сафари - Бачиру, Инносент, Траустасон, Риекс - Розенберг, Бергет.
"Динамо": Бущан - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Сидорчук - Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербичи - Беседин.
- Матч "Мальме" - "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени .
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