 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Мальме" - "Динамо": стартовые составы команд

"Мальме" - "Динамо": стартовые составы команд


фото: twitter
Шведский "Мальме" и киевское "Динамо" назвали стартовые составы на матч 5-го тура Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мальме": Далин - Эрик Ларссон, Лассе Нильсен, Расмус Бенгтссон, Сафари - Бачиру, Инносент, Траустасон, Риекс - Розенберг, Бергет.

"Динамо": Бущан - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Сидорчук - Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербичи - Беседин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать