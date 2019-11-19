Первый чемпион Украины по футболу "Таврия" на грани исчезновения: ультрас выступили с заявлением

19 ноября, 2019, 13:03

Фанаты симферопольской "Таврии" выступили с заявлением после того, как команда не смогла выехать на матч чемпионата Украины и оказалась на грани исчезновения

Заявление опубликовано в сообществе "Ультрас Таврия Симферополь" в facebook.

Оно было обнародовано после того, как "Таврия", которая после аннексии Крыма базируется в Бериславе Херсонской области, не приехала на гостевой матч с краматорским "Авангардом-2", который должен состояться 19 ноября в 18-м туре чемпионата Украины во второй лиге .

"Сегодня двухлетние страдания первого чемпиона Украины имели логическое завершение в виде невыезда команды на последнюю игру в Краматорск. Впервые за 60-летнюю историю "Таврия" не выехала на официальный матч. Даже во время аннексии Крыма клуб доиграл свои матчи, несмотря на все сложности. Узнав об угрозе выезда, мы выразили готовность организовать выезд за свой счет, но было поздно", - заявили ультрас.

Фанты обвинили в проблемах клуба его руководителей - Владимира Коновалова, Юрия Суховея и почетного президента клуба Сергея Куницына.

Ультрас обратились к руководству украинского футбола и спорта с призывом не допустить исчезновения клуба.

"Обращаемся к руководству УАФ, Андрею Павелко, Профессиональной футбольной лиги, Министерству культуры, молодежи и спорта с призывом не допустить исчезновения "Таврии" с карты профессионального футбола Украины, создать условия для нормального функционирования клуба, даже с возможностью перемещения в Киев или другую локацию, и передачи футбольного клуба в руки новых владельцев", - говорится в заявлении.

Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр назвал "Таврию" одним из самых известных брендов Крымского полуострова и заявил в комментарии Еспресо.TV , что необходимо сделать все возможное, чтобы спасти клуб.

"Сейчас нужно срочно садиться с инвесторами клуба и решать проблему "Таврия" впервые за 60 лет своего существования не выехала на матч. Это позор. "Таврия" - один из самых известных брендов украинского Крыма, один из трех самых титулованных клубов Украины, поэтому ее исчезновение недопустимо ", - сказал Комуняр.

"Таврия" выступает в группе Б второй лиги. Команда после 18 матчей имеет 16 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.