"Александрия" - "Вольфсбург": стали известны стартовые составы команд
28 ноября, 2019, 19:07
Стали известны стартовые составы украинской "Александрии" и немецкого "Вольфсбурга" на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы
Об этом украинский клуб сообщает в twitter.
Лига Европы
Групповой раунд, 5-й тур
28 ноября
Группа I
"Александрия" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия)
"Александрия": Панькив, Бабогло, Ковалец, Мирошниченко, Запорожан, Лучкевич, Пашаев, Шастал, Гречишкин, Банада, Дубра.
"Вольфсбург": Кастеелс, Виллиам, Брума, Вегхорст, Мехмеди, Руссийон, Гилявоги, Брукс, Арнольд, Тиссеран, Виктор.
Начало в 19:55
Стартовый состав на матч с @VfL_Wolfsburg : Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаев - Гречишкин, Запорожан, Банада - шныряли, Ковалец, Лучкевич- ФК "Александрия" (@ FCO1948) 28 ноября 2019
Запасные игроки: Билык, Стецков, Безбородко, Третьяков, Шендрик, Тейшейра, Задерака # АлександрияВольфсбург pic.twitter.com/kqXIaRpAjE
#FCOWOB #UEL pic.twitter.com/TjhuRFso0O- VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 28 ноября 2019
- 8 ноября, в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" сыграла вничью с французским "Сент-Этьеном" , счет 2:2.
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