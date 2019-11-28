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Espreso.tvСпорт"Александрия" - "Вольфсбург": стали известны стартовые составы команд

"Александрия" - "Вольфсбург": стали известны стартовые составы команд


фото: twitter
Стали известны стартовые составы украинской "Александрии" и немецкого "Вольфсбурга" на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы

Об этом украинский клуб сообщает в twitter.

Лига Европы

Групповой раунд, 5-й тур

28 ноября

Группа I

"Александрия" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия)

"Александрия": Панькив, Бабогло, Ковалец, Мирошниченко, Запорожан, Лучкевич, Пашаев, Шастал, Гречишкин, Банада, Дубра.
 
"Вольфсбург": Кастеелс, Виллиам, Брума, Вегхорст, Мехмеди, Руссийон, Гилявоги, Брукс, Арнольд, Тиссеран, Виктор.
 
Начало в 19:55
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