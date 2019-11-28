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Espreso.tvСпорт"Александрия" - "Вольфсбург": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Александрия" - "Вольфсбург": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: REUTERS
Сегодня, 28 ноября, украинская "Александрия" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимает немецкий "Вольфсбург"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Накануне матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы у украинской "Александрии" последняя ступень в группе I, команда Владимира Шарана набрала 3 очка и сохраняет шансы на выход в плей-офф. Возглавляет квартет бельгийский "Гент", у команды 9 набранных баллов. Вторым идет немецкий "Вольфсбург" - 8 пунктов, третьим французский "Сент-Этьен, у которого как и в" Александрии ", 3 очка.

Лига Европы

Групповой раунд, 5-й тур

28 ноября

Группа I

"Александрия" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия)

Львов, стадион "Арена Львов"

Начало в 19:55

Трансляция на телеканале "Футбол 2"

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