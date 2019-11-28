Премьер Шотландии хочет провести референдум о независимости

28 ноября, 2019, 16:00

Первый министр шотландского правительства Старджен заявила о планах организовать референдум о независимости Шотландии после победы на выборах

Об этом сообщает BBC.

В обнародованном предвыборном манифесте Шотландской национальной партии (SNP), Стерджен пообещала избежать Brexit и отдать будущее Шотландии в руки шотландцев.

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В документе указано, что SNP в случае успеха на выборах пришлет "четкий" сигнал о том, что референдум о независимости нужно провести в следующем году.

По словам политика, страна оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее.

SNP удалось получить 35 мест на последних всеобщих выборах в 2017 году, что сделало ее третьей по величине партией в парламенте Великобритании.