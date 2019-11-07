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Espreso.tvСпортЛига Европы: "Астана" опозорилась в домашнем матче против АЗ "Алкмаар"

Лига Европы: "Астана" опозорилась в домашнем матче против АЗ "Алкмаар"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы голландский АЗ "Алкмаар" разгромил в Казахстане местную "Астану" со счетом 5:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига Европы

Групповой раунд, 4-й тур

Группа L

"Астана" (Казахстан) - АЗ "Алкмаар" 0: 5

Голы: Боаду, 29, 77, Мидтше, 52, Идрисси, 57, Чазидякос, 76

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