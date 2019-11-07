Лига Европы: "Астана" опозорилась в домашнем матче против АЗ "Алкмаар"
7 ноября, 2019, 20:29
В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы голландский АЗ "Алкмаар" разгромил в Казахстане местную "Астану" со счетом 5:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Групповой раунд, 4-й тур
Группа L
"Астана" (Казахстан) - АЗ "Алкмаар" 0: 5
Голы: Боаду, 29, 77, Мидтше, 52, Идрисси, 57, Чазидякос, 76
- 24 октября, в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1: 1 .
- В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" также поделила очки с французским "Сент-Этьеном" .
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы