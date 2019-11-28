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Espreso.tvСпортФьюри напомнил, как 4 года назад сверг Кличко с боксерского "трона"

Фьюри напомнил, как 4 года назад сверг Кличко с боксерского "трона"


фото: badlefthook.com
Британский боксер Тайсон Фьюри напомнил, что четыре года назад победил одного из величайших тяжеловесов в истории - украинца Владимира Кличко

Об этом Фьюри написал в Instagram.

"В этот день я победил одного из самых доминирующих чемпионов бокса в истории супертяжелого веса Владимира Кличко. Я никогда этого не забуду", - написал Фьюри.

28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко по очкам и отобрал у него титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

  • Напомним, 27 ноября промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой-реванш британского боксера против американца Деонтея Уайлдера состоится 22 февраля 2020 года.
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