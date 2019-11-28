Британский аналитический центр назвал Севастополь территорией России

28 ноября, 2019, 15:55

Расположенный в Лондоне Международный институт стратегических исследований (IISS) назвал незаконно аннексированный Россией украинский Севастополь территорией РФ

Об этом сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

"Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала "Survival" Международного института стратегических исследований, где Севастополь значится как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и публикации корректной информации", - написали украинские дипломаты в четверг.

Международный институт стратегических исследований (IISS) - исследовательский центр по вопросам военно-политических конфликтов. Штаб-квартира расположена в Лондоне. Был основан в 1958 году и с самого начала фокусируется на вопросах предотвращения распространения ядерных вооружений и контроля вооружений.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что в своем приложении "Погода" в России компания Apple начала отображать Крым и Севастополь территорией РФ.