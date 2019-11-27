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Espreso.tvМирИзраильские истребители атаковали оружейную ХАМАС

Израильские истребители атаковали оружейную ХАМАС


фото: idfonline
Истребители израильской армии атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газа

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что атаке подвергся в том числе цех для производства оружия. Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел, начатый ранее из сектора Газа на территорию Израиля.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа и за его пределами, и будет иметь последствия для действий против граждан Израиля", - подчеркнули в пресс-службе.

Перед этой атакой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства из сектора Газа.

"Если кто-то в Газа думает, что может взяться за старое, то он ошибается. Мы будем жестко реагировать на любые попытки напасть на нас и продолжим обеспечивать безопасность Израиля на всех фронтах", - заявил он.

Напомним, вечером вторника, 26 ноября, израильская армия сообщила, что по территории Израиля запустили две ракеты из сектора Газа. Одну ракету сбили.

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