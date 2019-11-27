 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирИзраиль вновь обстреляли из сектора Газа

Израиль вновь обстреляли из сектора Газа


фото: reuters
По территории Израиля во вторник, 26 ноября, запустили две ракеты из сектора Газа

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Указано, что одна из ракет удалось перехватить системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Перед этим с территории сектора Газа 25 ноября был запущен снаряд. Он не нанес вреда, однако это стало нарушением девятидневного периода без обстрела.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

27 ноября, 2019 среда

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать