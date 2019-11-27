Израиль вновь обстреляли из сектора Газа
27 ноября, 2019, 11:18
По территории Израиля во вторник, 26 ноября, запустили две ракеты из сектора Газа
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
Указано, что одна из ракет удалось перехватить системой противовоздушной обороны "Железный купол".
2 rockets were just fired from #Gaza at Israeli civilians.- Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2019
1 rocket was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.
Перед этим с территории сектора Газа 25 ноября был запущен снаряд. Он не нанес вреда, однако это стало нарушением девятидневного периода без обстрела.
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