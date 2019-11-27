Израиль вновь обстреляли из сектора Газа

27 ноября, 2019, 11:18

По территории Израиля во вторник, 26 ноября, запустили две ракеты из сектора Газа

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Указано, что одна из ракет удалось перехватить системой противовоздушной обороны "Железный купол".

2 rockets were just fired from #Gaza at Israeli civilians.



1 rocket was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System. - Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2019

Перед этим с территории сектора Газа 25 ноября был запущен снаряд. Он не нанес вреда, однако это стало нарушением девятидневного периода без обстрела.