Из партии Коломойского исключили депутата, которого задержали за торговлю наркотиками

27 ноября, 2019, 18:06

Организатором большого наркосиндиката, которого задержали правоохранители, оказался избранный от партии "УКРОП" депутат Лопатинской ОТГ на Львовщине Сергей Феденишин. В "УКРОПе" заявили о его исключении из партии

Об этом заявила пресс-служба Львовской областной организации "Украинское объединение патриотов"

"Вчера прокурор области Ирина Диденко сообщила о задержании по подозрению в организации сбыта наркотических средств депутата одной из ОТГ на Львовщине. Как выяснилось, задержанный - Феденишин Сергей - баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинской ОТГ", - говорится в сообщении.

Также "УКРОП" отмечает, что категорически осуждает любые преступления, связанные с хранением, производством или сбытом наркотиков.

"Именно поэтому, сегодня мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа", - отмечается в сообщении.

В организации добавляют, что это недопустимое преступление и поэтому они ожидают объективного следствия.