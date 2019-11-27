 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз партии Коломойского исключили депутата, которого задержали за торговлю наркотиками

Из партии Коломойского исключили депутата, которого задержали за торговлю наркотиками

Организатором большого наркосиндиката, которого задержали правоохранители, оказался избранный от партии "УКРОП" депутат Лопатинской ОТГ на Львовщине Сергей Феденишин. В "УКРОПе" заявили о его исключении из партии
Об этом заявила пресс-служба Львовской областной организации "Украинское объединение патриотов"
 
"Вчера прокурор области Ирина Диденко сообщила о задержании по подозрению в организации сбыта наркотических средств депутата одной из ОТГ на Львовщине. Как выяснилось, задержанный - Феденишин Сергей - баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинской ОТГ", - говорится в сообщении.
 
Также "УКРОП" отмечает, что категорически осуждает любые преступления, связанные с хранением, производством или сбытом наркотиков.
 
"Именно поэтому, сегодня мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа", - отмечается в сообщении.
 
В организации добавляют, что это недопустимое преступление и поэтому они ожидают объективного следствия.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать