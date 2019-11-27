Из партии Коломойского исключили депутата, которого задержали за торговлю наркотиками
27 ноября, 2019, 18:06
Организатором большого наркосиндиката, которого задержали правоохранители, оказался избранный от партии "УКРОП" депутат Лопатинской ОТГ на Львовщине Сергей Феденишин. В "УКРОПе" заявили о его исключении из партии
Об этом заявила пресс-служба Львовской областной организации "Украинское объединение патриотов"
"Вчера прокурор области Ирина Диденко сообщила о задержании по подозрению в организации сбыта наркотических средств депутата одной из ОТГ на Львовщине. Как выяснилось, задержанный - Феденишин Сергей - баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинской ОТГ", - говорится в сообщении.
Также "УКРОП" отмечает, что категорически осуждает любые преступления, связанные с хранением, производством или сбытом наркотиков.
"Именно поэтому, сегодня мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа", - отмечается в сообщении.
В организации добавляют, что это недопустимое преступление и поэтому они ожидают объективного следствия.
- 26 ноября в Нацполиции сообщили, что в ходе спецоперации в шести областях Украины полтысячи правоохранителей разоблачили крупный наркосиндикат .
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