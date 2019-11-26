Нацполиция изъяла 46 кг наркотиков стоимостью 25 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции .
"По результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн гривень", - сообщили в полиции.
В целом функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей в возрасте от 18 до 39 лет. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21 млн гривень.
"Во время документирования преступной группы оперативники установили места нахождения пяти нарколабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, их мощности позволяли в промышленных масштабах производить "товар". Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание наркотикосодоржащих растений, а с целью расширения "ассортимента" организовали их закупку у других лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали ", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, что недавно СБУ задержала контрабандистов марихуаны при попытке отправить партию в РФ с помощью беспилотного летательного аппарата.
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