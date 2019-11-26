Нацполиция изъяла 46 кг наркотиков стоимостью 25 млн грн

26 ноября, 2019, 17:45

Нацполиция разоблачила синдикат, который занимался распространением наркотиков на всей территории Украины и за рубежом. Правоохранители проводят спецоперацию, в которой задействованы почти полтысячи сотрудников полиции и прокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции .

"По результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн гривень", - сообщили в полиции.

В целом функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей в возрасте от 18 до 39 лет. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21 млн гривень.

"Во время документирования преступной группы оперативники установили места нахождения пяти нарколабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, их мощности позволяли в промышленных масштабах производить "товар". Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание наркотикосодоржащих растений, а с целью расширения "ассортимента" организовали их закупку у других лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали ", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что недавно СБУ задержала контрабандистов марихуаны при попытке отправить партию в РФ с помощью беспилотного летательного аппарата.