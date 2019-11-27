Я не сдамся, - Труба о своем вероятном увольнении
Об этом он заявил в интервью Lb.ua.
"Давайте не будем опережать события. Хотя я приму любое решение, принятое Верховной Радой и президентом. Назначать и увольнять директора ГБР имеет право президент Украины", - сказал Труба.
Он заявил, что у него есть немало невоплощённых целей и основная - наладить эффективную и независимую работу правоохранительных органов.
"Не главное: уволят меня или нет. Я переживаю за своих сотрудников. Я - защита для следователей, расследующих резонансные уголовные производства", - сказал директор ГБР.
На вопрос, будут ли его преследовать в случае увольнения, Труба ответил: "В течение года было столько провокаций в отношении директора ГБР, столько манипуляций, чтобы иметь влияние на ГБР... Я не сдамся!"
- Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что не может объяснить почему нужно "перезагружать" руководство бюро.
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