Вскоре состоится обмен пленными на Донбассе, - Сайдик

27 ноября, 2019, 18:53

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по Донбасса Мартин Сайдик рассчитывает, что стороны конфликта в ближайшем будущем договорятся об обмене пленными

Об этом Сайдик заявил журналистам после заседания ТКГ в Минске, передает Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что стороны хотят обмена и я надеюсь, что он состоится в ближайшее время", - сказал Сайдик.

Он подчеркнул, что стороны по этому вопросу ведут "действительно очень серьезную работу" и эта тема была 27 ноября в центре дискуссии гуманитарной рабочей группы ТКГ.