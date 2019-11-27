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Espreso.tvОбществоВскоре состоится обмен пленными на Донбассе, - Сайдик

Вскоре состоится обмен пленными на Донбассе, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по Донбасса Мартин Сайдик рассчитывает, что стороны конфликта в ближайшем будущем договорятся об обмене пленными

Об этом Сайдик заявил журналистам после заседания ТКГ в Минске, передает Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что стороны хотят обмена и я надеюсь, что он состоится в ближайшее время", - сказал Сайдик.

Он подчеркнул, что стороны по этому вопросу ведут "действительно очень серьезную работу" и эта тема была 27 ноября в центре дискуссии гуманитарной рабочей группы ТКГ.

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