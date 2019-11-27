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Espreso.tvМир250 на 100: переговоры о масштабном обмене пленными перешли в финальнойую стадию, - росСМИ

250 на 100: переговоры о масштабном обмене пленными перешли в финальнойую стадию, - росСМИ

Переговоры Украины и России об обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" перешли в завершающую стадию

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, списки "установленных лиц" уже согласованы и утверждены, Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

Источник РБК в Офисе президента Украины рассказал, что проведение обмена зависит от встречи лидеров нормандской четверки, которая состоится в Париже 9 декабря. Владимир Зеленский, в частности, планирует поднять этот вопрос на встрече с президентом РФ, добавил источник.

Источник, близкий к офису Зеленского, отметил, что тема обмена пленными зафиксирована в черновом варианте коммюнике, которое могут принять по итогам нормандской встречи.

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