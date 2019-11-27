250 на 100: переговоры о масштабном обмене пленными перешли в финальнойую стадию, - росСМИ
27 ноября, 2019, 18:02
Переговоры Украины и России об обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" перешли в завершающую стадию
Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на информированные источники.
По словам одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, списки "установленных лиц" уже согласованы и утверждены, Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".
Источник РБК в Офисе президента Украины рассказал, что проведение обмена зависит от встречи лидеров нормандской четверки, которая состоится в Париже 9 декабря. Владимир Зеленский, в частности, планирует поднять этот вопрос на встрече с президентом РФ, добавил источник.
Источник, близкий к офису Зеленского, отметил, что тема обмена пленными зафиксирована в черновом варианте коммюнике, которое могут принять по итогам нормандской встречи.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?