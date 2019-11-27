В районе Золотого закончилось разведение сил
Об этом сообщает штаб ООС.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины провело техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста. Осуществляются меры мониторинга соблюдения режима ТИШИНА. Всего перевезено около 4 тысяч пассажиров.
Сегодня, в 12:00, на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, по графику закончились мероприятия по разведению сил и средств. В общем, сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 43,52 гектара территории, изъято 79 взрывоопасных предметов, демонтировано 6 блиндажей и 3 вспомогательных сооружения.
На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, силами и средствами ГСЧС Украины проведена разборка 2 вспомогательных сооружений. Изъято 2 взрывоопасных предмета.
- Напомним, вчера в районе Золотого СММ ОБСЕ начала проверять разведение сил.
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